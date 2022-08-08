Общество

Верещук раскрыла размер выплат эвакуированным гражданам: назван простой механизм помощи

Украина продолжает проводить бесплатную эвакуацию из Донецкой области. Глава Минреинтеграции Ирина Верещук рассказала, какою финансовую помощь могут получить граждане, которые вынуждены покидать родные дома.

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Об этой информации сообщает «24 канал», передает «УРА-Информ».

При эвакуации граждане могут получить одноразовые и продолжительные выплаты. Одноразовая денежная помощь оказывается сразу после эвакуации и оформления справки внутренне перемещенного лица. Взрослым выдают 2 000 грн на человека, на детей и инвалидов выдают по 3 000 грн.

Верещук отметила, что некоторые категории граждан будут получать многоразовую помощь:

«Ежемесячные выплаты предоставляются международными организациями, которые поддерживают Украину в это непростое время. Многодетным семьям помогает ЮНИСЕФ, маломобильным людям помогают в ООН и Красном Кресте».

Министр отметила, что процесс выплат налажен, помощь получают все, кто решился эвакуироваться.

Напомним, Китай поставил точку в вопросе Тайваня: известно о ключевом решении военных.

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