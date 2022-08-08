Верещук раскрыла размер выплат эвакуированным гражданам: назван простой механизм помощи

Украина продолжает проводить бесплатную эвакуацию из Донецкой области. Глава Минреинтеграции Ирина Верещук рассказала, какою финансовую помощь могут получить граждане, которые вынуждены покидать родные дома.
Об этой информации сообщает «24 канал», передает «УРА-Информ».
При эвакуации граждане могут получить одноразовые и продолжительные выплаты. Одноразовая денежная помощь оказывается сразу после эвакуации и оформления справки внутренне перемещенного лица. Взрослым выдают 2 000 грн на человека, на детей и инвалидов выдают по 3 000 грн.
Верещук отметила, что некоторые категории граждан будут получать многоразовую помощь:
«Ежемесячные выплаты предоставляются международными организациями, которые поддерживают Украину в это непростое время. Многодетным семьям помогает ЮНИСЕФ, маломобильным людям помогают в ООН и Красном Кресте».
Министр отметила, что процесс выплат налажен, помощь получают все, кто решился эвакуироваться.
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