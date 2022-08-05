Шмыгаль раскрыл правду об отопительном сезоне: назван процент готовности Украины к морозам

Украинские власти прогнозируют самую сложную зиму в истории независимости страны. Премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл как проходит подготовка к отопительному сезону.

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Об этой информации сообщает Правительственный сайт Украины, передает «УРА-Информ».

В наши дни Украина запасла 11,8 млрд кубометров газа, а всего на год по плану нужно 19 млрд кубометров. Успехи с углем примерно аналогичные – нынешний запас составляет 1,8 млн тонн, а нужно 2,5 млн тонн. Иными словами, в начале августа Украина успела подготовить 60% необходимых запасов для отопительного сезона.

«Практически все свободные области Украины готовы к отопительному сезону на 60%. Этот показатель соответствует данному периоду. Мы прогнозируем, что страна к морозам будет готова в полной мере. Конечно, мы ускоримся, но цели достигнем», – рассказал премьер-министр.

100% запас угля будет достигнут до 15 октября, ситуация с газом будет примерно аналогичной.

Напомним, Россия поставила новый ультиматум Украине: у Зеленского раскрыли его суть и название.