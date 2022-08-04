Пенсионеров ждут большие перемены до конца года: в Минсоцполитики рассказали о выплатах

Украинских пенсионеров до конца года ждут две прибавки, в особенности повезет гражданам старше 70 лет. Подробности о прибавках рассказала глава Минсоцполитики Оксана Жолнович.

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Об этой информации сообщает ZN.UA, передает «УРА-Информ».

«Пенсионеры категории 70+ получат прибавку первого октября. Доплата составит 300 грн. Благодаря этому граждане с полным трудовым стажем будут получать минимальную пенсию в размере 3000 грн», – сказала Жолнович.

Следующее повышение коснется всех пенсионеров, ведь оно связано с поднятием прожиточного минимума. Министр отметила, что прожиточный минимум с первого декабря поднимется до 2684 грн.

«Кроме этого в платы правительства входит перерасчет пенсий и пособий по всем категориям. Это связано с декабрьским повышением прожиточного минимума на 3,5%», – прояснила министр.

Эксперты отмечают, что указанные прибавки не приведут к реальному улучшению уровня жизни. Причина в быстрых темпах инфляции на фоне войны. Прибавки лишь частично затормозят обесценивание денег.

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