Общество

Пенсионеров ждут большие перемены до конца года: в Минсоцполитики рассказали о выплатах

Украинских пенсионеров до конца года ждут две прибавки, в особенности повезет гражданам старше 70 лет. Подробности о прибавках рассказала глава Минсоцполитики Оксана Жолнович.

Время чтения: 38 Секунд

Об этой информации сообщает ZN.UA, передает «УРА-Информ».

«Пенсионеры категории 70+ получат прибавку первого октября. Доплата составит 300 грн. Благодаря этому граждане с полным трудовым стажем будут получать минимальную пенсию в размере 3000 грн», – сказала Жолнович.

Следующее повышение коснется всех пенсионеров, ведь оно связано с поднятием прожиточного минимума. Министр отметила, что прожиточный минимум с первого декабря поднимется до 2684 грн.

«Кроме этого в платы правительства входит перерасчет пенсий и пособий по всем категориям. Это связано с декабрьским повышением прожиточного минимума на 3,5%», – прояснила министр.

Эксперты отмечают, что указанные прибавки не приведут к реальному улучшению уровня жизни. Причина в быстрых темпах инфляции на фоне войны. Прибавки лишь частично затормозят обесценивание денег.

Напомним, украинцы осудили вручение повесток на улицах: Зеленский выступил с ответом н важную петицию.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Украинцы осудили вручение повесток на улицах: Зеленский выступил с ответом на важную петицию

Украинское общество обеспокоено тем фактом, что повестки продолжают вручаться на блокпостах, АЗС и просто на улице. Недовольство выразилось в виде достаточного количества голосов под петицией о запрете подобного формата выдачи повесток.

НБУ просит украинцев передать монеты в помощь ВСУ: подробности акции «Смелая гривна»

Вооруженные силы Украины получат новое усиление благодаря акции «Смелая гривна». НБУ при поддержке Ощадбанка и ПУМБа призывает украинцев жертвовать монеты в пользу ВСУ.

У ВСУ новое достижение в Запорожской области: линия фронта несколько изменилась

По словам украинского блогера Богдана Мирошникова, после успешной операции украинские Вооруженные силы отодвинули линию фронта Гуляйполье еще на три километра и освободили один населенный пункт.

Опрос показал, готовы ли украинцы отдать землю за мир: «говорящие» результаты

Социальное исследование продемонстрировало, что украинская нация не хочет мириться с теми, кто напал на нее. КМИС решил показать актуальные на сегодняшний день данные, которые наглядно показывают боевые настроения в социуме.

Специалист раскрыла способ, как можно законно увеличить себе пенсию: детали заявления

Представитель средств массовой информации Екатерина Котенкова рассказала о новых правилах, позволяющих пенсионерам самостоятельно вносить недостающие данные в реестр и, таким образом, увеличивать свою пенсию.

Полковник ВСУ показал, какие «бандерольки» идут в Бурятию из Украины: мощные кадры

Офицер Вооруженных сил Украины и по совместительству блогер Анатолий Штефан «Штирлиц» решил продемонстрировать успехи наших бойцов на фронте всего лишь одним фото. На нем видно, что приходит из Украины в Бурятию, откуда, как известно, немало людей едут воевать против нас.