Украинцы осудили вручение повесток на улицах: Зеленский выступил с ответом на важную петицию

Украинское общество обеспокоено тем фактом, что повестки продолжают вручаться на блокпостах, АЗС и просто на улице. Недовольство выразилось в виде достаточного количества голосов под петицией о запрете подобного формата выдачи повесток.

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Об этой информации говорится в президентском ответе на петицию, передает «УРА-Информ».

Против повсеместной раздачи повесток публично выступило 26 740 человек. Это на 1 740 человек больше необходимого минимума, именно поэтому президент был обязан выступить с ответом.

Зеленский подчеркнул, что в соответствии со статьей 65 Конституции Украины, защита Родины является бесспорной обязанностью граждан. Порядок вручения повесток определяется и регулируется Минобороны, Генштабом ВСУ и определенными правительственными актами.

«Я принял во внимание волю граждан и попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля на всех уровнях проработать вопрос вручения повесток. Граждане, которые поддержали электронную петицию увидят на практике ответ нашей команды», – отметил президент.

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