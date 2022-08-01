Общество

НБУ просит украинцев передать монеты в помощь ВСУ: подробности акции «Смелая гривна»

Вооруженные силы Украины получат новое усиление благодаря акции «Смелая гривна». НБУ при поддержке Ощадбанка и ПУМБа призывает украинцев жертвовать монеты в пользу ВСУ.

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Об этой информации сообщает пресс-служба НБУ, передает «УРА-Информ».

Сбор монет номиналом в 50, 10 копеек и 10, 5, 2, 1 гривен будет проходить ближайшие три месяца. Абсолютно все собранные средства будут переданы на нужды ВСУ.

«В экономике Украины есть много монет, которые граждане попросту не используют. Они находятся в копилках или просто в домах и карманах. Для некоторых граждан эти деньги не представляют реальной ценности, но сообща граждане могут передать на нужды ВСУ множество монет, которые приблизят победу нашей страны», – отметили в НБУ.

Монеты можно сдавать в отделениях Ощадбанка и ПУМБ. Акция проходит во всех подконтрольных регионах Украины, в которых возможна безопасная работа банков.

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