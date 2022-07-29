Общество

У ВСУ новое достижение в Запорожской области: линия фронта несколько изменилась

По словам украинского блогера Богдана Мирошникова, после успешной операции украинские Вооруженные силы отодвинули линию фронта Гуляйполье еще на три километра и освободили один населенный пункт.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

В начале он отметил, что оккупанты были сосредоточены на своих задачах в районе Щербакова. Этим решили воспользоваться ВСУ. Они решили нанести удар несколько дальше вышеупомянутого населенного пункта.

«Потому Россия и пытается усиливать всю линию фронта. Ведь суть в том, что мы, хотя и мало-помалу, но двигаем линию фронта, создавая еще оккупантам и проблемы логистических передвижений», – заключил Мирошников.

Таким образом, в одном из направлений линия фронта была отодвинута на 3 километра. Однако это случилось только в Запорожской области близ легендарного Гуляйполя, откуда родом всемирно известный анархист Нестор Махно.

Напомним, Литва снова решила помочь ВСУ: военные рассказали, что передадут Украине.

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