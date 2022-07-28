Общество

Опрос показал, готовы ли украинцы отдать землю за мир: «говорящие» результаты

Социальное исследование продемонстрировало, что украинская нация не хочет мириться с теми, кто напал на нее. КМИС решил показать актуальные на сегодняшний день данные, которые наглядно показывают боевые настроения в социуме.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Днепр оперативный», передает «УРА-Информ».

«84% украинцев сказали, что не готовы к уступкам по территории ради прекращения военных действий. Соцопрос проводили в период с 6 по 20 июля», – сказано в сообщении.

Стоит отметить, что почти аналогичные настроения наблюдаются среди жителей восточных городов Украины, которые, как известно, даже сейчас в данный момент страдают от действий Российской Федерации.

Однако при этом многие люди ждут окончания войны в Украине без территориальных уступок. На этом фоне глава Украинского государства Владимир Зеленский пока только обещает освободить Херсонскую область. Тем не менее, недавно ВСУ обстреляли Антоновский мост, благодаря чему нарушили логистику военных РФ на Херсонщине.

Напомним, в ОРДО назвали сроки, когда хотят полностью захватить Донецкую область: подробности.

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