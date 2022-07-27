Специалист раскрыла способ, как можно законно увеличить себе пенсию: детали заявления

Представитель средств массовой информации Екатерина Котенкова рассказала о новых правилах, позволяющих пенсионерам самостоятельно вносить недостающие данные в реестр и, таким образом, увеличивать свою пенсию.

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Об этой информации сообщил Котенкова в интервью на «Знай.UA», передает «УРА-Информ».

«Вступили в силу обновленные правила предоставления данных о трудовой деятельности в электронном виде. Новые правила вступили в силу 15 июля, а значит, уже действуют. Эти обновленные правила дают возможность предоставлять данные, которых нет в учете пенсионного учреждения, говорит Екатерина Котенкова.

Журналистка поясняет, что бывают случаи, когда некоторая информация не предоставляется, но это означает, что пенсионер может получить важные льготы. Журналист подтверждает, что отныне пенсионеры могут сами вносить доплаты, не дожидаясь пенсионного фонда.

Во-первых, он определяет, что именно сроки работы, записи в тетради или фирме, где работал человек, квалификация, поощрения, даты прекращения трудовых отношений или отягчающие условия труда позволяют досрочно выйти на пенсию и повысить заработную плату.

«Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, данные правила утверждены решением администрации пенсионного фонда от 6 января 2022 года о порядке создания электронных тетрадей и предоставления информации. Если пенсия выше, нужно создавать электронные файлы и вносить данные туда или вносить данные непосредственно в пенсионном управлении, — говорит Екатерина Котенкова.

По ее словам, для создания таких электронных файлов необходимо предоставить данные в виде сканированных копий документов в цифровом виде и создать соответствующую электронную запись в электронном кабинете портала электронного пенсионного обслуживания.

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