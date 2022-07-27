Общество

Полковник ВСУ показал, какие «бандерольки» идут в Бурятию из Украины: мощные кадры

Офицер Вооруженных сил Украины и по совместительству блогер Анатолий Штефан «Штирлиц» решил продемонстрировать успехи наших бойцов на фронте всего лишь одним фото. На нем видно, что приходит из Украины в Бурятию, откуда, как известно, немало людей едут воевать против нас.

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Об этой информации сообщил Штефан в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Кяхта. Бурятия. Бандерольки из Украины. Правильно вернулись домой», – коротко подметил полковник, и выложил тематические фото.

На нем видно, как большое количество гробов уже находятся на территории населенного пункта. Каждый из гробов подписан соответствующим образом именем погибшего военного сил Российской Федерации.

Более того, никто даже в точности не может подсчитать конкретное число погибших россиян в этой войне. По сводкам ВСУ, эта цифра уже давно перевалила за 40 000. Однако, безусловно, каждый труп пересчитать невозможно, и число убитых россиян лишь условно по многим сводкам. Иными словами, погибших может быть значительно больше.

Напомним, в Херсонской области у ВСУ новые достижения: пресс-центр армии раскрыл, чего удалось достичь.

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