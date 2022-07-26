Общество

В Украине «заморозят» минимальную зарплату и прожиточный минимум: Минсоцполитики объяснило, почему

В Украине повышение минимальной заработной платы и прожиточного минимума может прекратиться во время войны. От этих показателей зависит размер социальных пособий и пенсий. Вместо фактического повышения социальных стандартов правительство делает акцент на государственных программах поддержки уязвимых слоев населения.

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Об этом сообщили в «Трибун», где сослались на доклад министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович, передает «УРА-Информ».

«Я не уверена, что наш сегодняшний бюджет сможет изменить такие стандарты, как минимальная заработная плата и прожиточный минимум, и я скажу вам, почему». Потому что это не только повышение стандарта, но и увеличение налоговой нагрузки на работодателей», — сообщила Жолнович.

По ее словам, на прожиточный минимум влияет ряд денежных выплат, в том числе, например, судьям. Увеличение стоимости жизни приведет к увеличению всех этих налогов, что сделает их «слишком дорогими» для штатов.

Министерство социальной политики сотрудничает с международными донорами, сказал министр. Соответственно, планируется увеличить количество программ поддержки уязвимых групп населения.

«Мы можем просто увеличить количество различных программ, чтобы человек, короче говоря, получил достаточный набор всех инструментов для выживания. Хотя, конечно, это непросто. Это должно быть сбалансировано», — сказала Жолнович.

Напомним, эксперты Fitch спрогнозировали, какой будет инфляция в Украине к концу года.

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