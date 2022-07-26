Украинцы уже сильно устали от войны: источник ОП показал закрытую социологию

За полгода военных действий с Российской Федерацией общество попросту начало подавать тревожные сигналы. Люди сильно устали от войны, и потому начали ожидать положительные новости с линии фронта.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в Офисе Президента рассказал, что эксперты из ОП проводили социологическое исследование в Украине в закрытом порядке. Его результаты демонстрируют, что люди устали от войны. Люди ждут положительных сигналов с фронта, поддержка контрнаступления достигает 97% людей», – сообщил источник.

При этом известно, что Зеленский временем ранее уже анонсировал контранступление ВСУ, но только в сторону Херсонщины. Иными словами, до сих пор неясно, чего ждать по Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областям. Тем не менее, власти обещают, что все оккупанты будут выбиты из украинской земли. Однако пока точно никто не раскрывает никаких сроков.

Как сообщалось ранее, в Украине назвали дату окончательного освобождения Херсонской области: глава ОВА сообщил важные данные.