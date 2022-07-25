Общество

Зима для Славянска будет крайне сложной: глава ОВА города предупредил, с чем могут столкнуться люди

Поскольку город находится в довольно опасном и нестабильном положении, представители власти предупредили, что зимнее время будет очень сложным на территории населенного пункта. Кроме того, есть дополнительная информация, которая будет важной для жителей Славянска.

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Об этой информации сообщил глава ОВА Славянска Вадим Лях в одном из своих интервью, передает «УРА-Информ» со ссылкой на «Донпресс».

В самом начале Лях отметил, что зимой поставок газа не следует ожидать. Более того, он добавил, что газа не будет, а, следовательно, стоит уезжать из города. В частности, это касается людей с хроническими заболеваниями или слабым организмом.

“Тем не менее, ситуацию спасет то, что если все жители города включат электрокотлы или же другое оборудование для отопления”,— заявил  Лях.

На этом фоне неизвестно, почему для Славянска не предусмотрены отопительные меры на зиму. Информация по поводу этого попросту отсутствует.

Напомним, в Украине решили, что будут делать с нарушителями комендантского часа: власти избрали особую меру.

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