В Украине решили, что будут делать с нарушителями комендантского часа: власти избрали особую меру

Министерство внутренних дел решило по-своему наказывать людей, которые не хотят по каким-то причинам соблюдать комендантский час. Как выяснилось, их ждет достаточно нетипичное наказание, которое вызвало немало дебатов в нашем обществе.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Нарушители комендантского часа будут «на карандаше» у военных комиссариатов. На них, прежде всего, будут смотреть военкоматы в случае, если нарушители понадобятся в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Енин», – сказано в сообщении.

Далее в СМИ решили опросить граждан Украины, поддерживают ли они подобную инициативу или же нет. По реакции можно заметить, что большинство выразило солидарность с вышеупомянутой мерой наказания.

Однако без дискуссий не обошлось. В первую очередь, немало людей возмутились из-за того, что службу в рядах ВСУ показывают в качестве наказания.

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