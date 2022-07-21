Общество

Стало известно, что в Виннице сделают с разрушенным Домом офицеров: подробности

Не так давно оккупанты из Российской Федерации обстреляли очередной мирный город, из-за чего пострадали не только дети и взрослые люди, но также и здания. Одним из таких объектов стал известный на всю Винницкую область Дом офицеров.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Винница.Инфо», передает «УРА-Информ».

«В Виннице будут «консервировать» до зимы уничтоженный Дом офицеров. Затем будет проведен конкурс проектов. Фасад оставят. После конкурса эксперты выберут, каким будет вид здания в будущем», – процитировал источник главу Винницкой ОВА Сергея Борзова.

Притом известно, что в данный момент здание никак не используется, поскольку все внутри фактически было либо сильно обезображено, либо вообще уничтожено. Кроме того, пока что даже в ближайшей перспективе неизвестно, каким будет дизайн и внутренние помещения Дома офицеров.

Очевидно, обо всем вышеупомянутом будет известно ближе к концу 2022 года. На этом фоне стоит в очередной раз отметить, что люди до сих пор ждут конца войны.

Напомним, у ВСУ новое достижение на южном фронте: СМИ рассказали, что удалось сбить армии Украины.

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