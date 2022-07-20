ВСУ готовятся мстить военным РФ за Винницу: военные показали, что пишут на ракетах для РФ (фото)

Как известно, многие украинцы были взбешены из-за того, что Российская Федерация бьет далеко не по объектам военной инфраструктуры, а по гражданским зданиям и даже людям. Потому на одной из ракет ВСУ заранее написали особое «приветствие» для оккупантов.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«За погибших детей Винницы…», – коротко подметили представители ВСУ, выложив соответствующий снимок.

На нем видно, как, очевидно, на ракете одного из истребителей Украины написаны трогательные слова.

«4,7, 8 лет. Дети Винницы. Орки, вам пиз…За Лизу. День 6», – написали военные.

Пока неизвестно, куда именно направят ракету. Однако, очевидно то, что среди наших воинов немало тех, кто намерен мстить войскам Российской Федерации за такие подлые удары по мирным городам Украины.

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