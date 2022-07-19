Оккупанты РФ мобилизуют местное население захваченных городов Украины: подробности

Основное направление оккупантов после Лисичанского — Бахмут. Однако дорога в этот город проходит через небольшой участок Луганской области, который до сих пор охраняется. Что самое ужасное, Кремль решил устроить мобилизацию среди населения, которое еще недавно жило на подконтрольной Украине территории

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Об этой информации сообщил «Трибун», передает «УРА-Информ».

Оккупанты запускают ракеты, используют авиацию, чтобы прорвать нашу оборону. Буквально вчера населенные пункты на границе Луганской и Донецкой областей выдержали пять авиаударов. К сожалению, все уже привыкли к артиллерийским и сетевым системам пожаротушения. 17 июля было зафиксировано 13 таких нападений.

Русские попытались продвинуться к Верхнекаменке, но понесли потери и отошли. Атака противника была отбита и в Белогоровке: там противник тоже перечисляет тех, кто успел вернуться на свои позиции.

Злоумышленники также продолжают вербовать местных жителей: одни действуют в одиночку, других обманывают. В крупных городах Луганщины, которые уже летом завоевали русские, осталось 10-15% населения.

“К сожалению, они не поняли информации о мобилизации мужчин в ранее оккупированной части края, не увидели опасности для себя. Они были убеждены, что “русский мир” – это прежде всего достойная жизнь. И теперь, поскольку у них нет разрушенного врагом дома, они становятся злодеями, которые начинают убивать жителей близлежащих поселений. Некоторые добровольцы. Другие не верят числовым предупреждениям, но видят рекламу с невероятно высокими зарплатами и почему-то убеждаются, что жизнь улучшится. И после этого несколько дней смиренно входят в свои берлоги. По приглашению», — говорится в сообщении.

Напомним, Норвегия решила помочь Украине в войне с РФ: СМИ рассказали, какой «подарок» ждет Кремль.