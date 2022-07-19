Общество

Оккупанты РФ мобилизуют местное население захваченных городов Украины: подробности

Основное направление оккупантов после Лисичанского — Бахмут. Однако дорога в этот город проходит через небольшой участок Луганской области, который до сих пор охраняется. Что самое ужасное, Кремль решил устроить мобилизацию среди населения, которое еще недавно жило на подконтрольной Украине территории

Время чтения: 1 Мин. , 0 Секунд

Об этой информации сообщил «Трибун», передает «УРА-Информ».

Оккупанты запускают ракеты, используют авиацию, чтобы прорвать нашу оборону. Буквально вчера населенные пункты на границе Луганской и Донецкой областей выдержали пять авиаударов. К сожалению, все уже привыкли к артиллерийским и сетевым системам пожаротушения. 17 июля было зафиксировано 13 таких нападений.

Русские попытались продвинуться к Верхнекаменке, но понесли потери и отошли. Атака противника была отбита и в Белогоровке: там противник тоже перечисляет тех, кто успел вернуться на свои позиции.

Злоумышленники также продолжают вербовать местных жителей: одни действуют в одиночку, других обманывают. В крупных городах Луганщины, которые уже летом завоевали русские, осталось 10-15% населения.

“К сожалению, они не поняли информации о мобилизации мужчин в ранее оккупированной части края, не увидели опасности для себя. Они были убеждены, что “русский мир” – это прежде всего достойная жизнь. И теперь, поскольку у них нет разрушенного врагом дома, они становятся злодеями, которые начинают убивать жителей близлежащих поселений. Некоторые добровольцы. Другие не верят числовым предупреждениям, но видят рекламу с невероятно высокими зарплатами и почему-то убеждаются, что жизнь улучшится. И после этого несколько дней смиренно входят в свои берлоги. По приглашению», — говорится в сообщении.

Напомним, Норвегия решила помочь Украине в войне с РФ: СМИ рассказали, какой «подарок» ждет Кремль.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Норвегия решила помочь Украине в войне с РФ: СМИ рассказали, какой «подарок» ждет Кремль

Как известно, Норвежское государство далеко не в самых лучших отношениях с Российской Федерацией, поскольку в целом вся Скандинавия чувствует угрозу от Кремля. Потому норвежцы вслед за литовцами и поляками решили собирать деньги на покупку байрактара для ВСУ.

В Украине хотят ввести штрафы за особую рекламу: СМИ предупредили, какой закон внесен в Раду

Стало известно о том, что власти взялись за рекламу на домах, которая, как известно, обезображивает вид улиц. Более того, за определенного рода рекламу будут не просто штрафовать, а даже судить.

В Украине прогнозирует массированный ракетный удар: названы причины

Россияне могут иметь новые цели и вполне вероятны новые ракетные удары по стране

В оккупированном Северодонецке взорвался автомобиль с российскими военными

В Луганской области растет недовольство оккупационными властями

Залужный объяснил, что ждет армию РФ в случае наступления со стороны Черного моря

Резников и Залужный уточнили, что помощь западных партнеров дает ВСУ возможность отслеживать запуск российских ракет для ударов по Украине

Мэр Мелитополя рассказал, какие сюрпризы готовят украинские партизаны войскам РФ на Запорожье

Украинские партизаны объявили охоту на основных гауляйтеров и знают все локации, где находятся предатели