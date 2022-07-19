Общество

Норвегия решила помочь Украине в войне с РФ: СМИ рассказали, какой «подарок» ждет Кремль

Как известно, Норвежское государство далеко не в самых лучших отношениях с Российской Федерацией, поскольку в целом вся Скандинавия чувствует угрозу от Кремля. Потому норвежцы вслед за литовцами и поляками решили собирать деньги на покупку байрактара для ВСУ.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Организаторы сбора пожертвований заявили, что каждый гражданин имеет возможность пожертвовать на байрактар типа TB2 как минимум 10 крон. Они хотят собрать примерно 5,5 миллионов долларов, передав их в фонд помощи при посольстве Украины», – сказано в сообщении.

Далее была добавлено, что для первых тысячи человек будет особый сюрприз. При пожертвовании на байрактар от 250 крон тысяча людей решит, какое имя дать беспилотнику.

Таким образом, рано или поздно ВС РФ снова столкнется с беспилотником, который, как известно, поможет ВСУ в разы прицельнее бить по позициям оккупантов.

Напомним, генерал Ходжес назвал дату, когда ВСУ смогут отбросить войска РФ на довоенные позиции.

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