В Украине хотят ввести штрафы за особую рекламу: СМИ предупредили, какой закон внесен в Раду

Стало известно о том, что власти взялись за рекламу на домах, которая, как известно, обезображивает вид улиц. Более того, за определенного рода рекламу будут не просто штрафовать, а даже судить.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«В Украине за неутвержденную рекламу на домах предлагают штрафовать. Более того, за рекламу наркотических средств будут даже судить», – сказано в сообщении.

Далее источник добавил, что любая реклама должна быть утверждена владельцами территорий или домов, или любого административного органа, который несет ответ за обустройство той или иной зоны. Если же закон будет нарушен, то на первый раз штраф составит 1020 или 2040 гривен. Повторное нарушение обойдется злоумышленнику в 2040 или даже 4080 гривен.

«За рекламу наркотических средств на домах или сооружениях в любой форме суд может утвердить ограничительные меры для гражданина на срок до 5 лет. Столько же он может провести времени и в тюрьме», – заключил источник.

Напомним, мэр Мелитополя рассказал, какие сюрпризы готовят украинские партизаны войскам РФ на Запорожье.