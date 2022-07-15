Залужный озвучил главную опасность для Киева

Для защиты города созданы соответствующие группировки войск

Время чтения: 36 Секунд

Российские оккупанты не смогут резко перенести боевые действия под столицу Украины, – Киев, так как Вооруженные силы Украины надежно охраняют город. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время встречи с послом США в Украине Бриджит Бринк, передает УРА-Информ.

Для защиты города, как уточнил главнокомандующий ВСУ, созданы соответствующие группировки войск.”В феврале-марте бои велись под Киевом. Однако нам удалось организовать надежную оборону столицы и вытеснить вражеские войска. Сейчас мы укрепляем оборону. Для защиты города созданы соответствующие группировки войск. Поэтому резкий перенос боевых действий под Киев – невозможен. Сегодня самая большая для нас опасность – ракетные удары”, – добавил он.

Ранее сообщалось, что зимой на украинском Донбассе не будет газа, воды. Стоит отметить, что без отопления в многоэтажках перестанет работать и канализация.