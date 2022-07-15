Залужный объяснил, что ждет армию РФ в случае наступления со стороны Черного моря

Резников и Залужный уточнили, что помощь западных партнеров дает ВСУ возможность отслеживать запуск российских ракет для ударов по Украине
При попытке оккупантов наступать со стороны Черного моря Украина применит противокорабельные ракеты. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, передает УРА-Информ.
“ВСУ следят за действиями врага в Черном море. Российские корабли не решаются приблизиться к украинским берегам и находятся на значительном расстоянии. Однако при попытке наступления врага мы будем применять наши противокорабельные ракеты”, – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Ранее сообщалось, что в последние недели украинские партизаны на захваченной оккупантами части Запорожской области провели большое количество успешных операций.
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