Общество

Залужный объяснил, что ждет армию РФ в случае наступления со стороны Черного моря

Резников и Залужный уточнили, что помощь западных партнеров дает ВСУ возможность отслеживать запуск российских ракет для ударов по Украине

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При попытке оккупантов наступать со стороны Черного моря Украина применит противокорабельные ракеты. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, передает УРА-Информ.

“ВСУ следят за действиями врага в Черном море. Российские корабли не решаются приблизиться к украинским берегам и находятся на значительном расстоянии. Однако при попытке наступления врага мы будем применять наши противокорабельные ракеты”, – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Ранее сообщалось, что в последние недели украинские партизаны на захваченной оккупантами части Запорожской области провели большое количество успешных операций.  

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