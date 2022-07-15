В Украине прогнозирует массированный ракетный удар: названы причины

Россияне могут иметь новые цели и вполне вероятны новые ракетные удары по стране

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Жителям Украины сегодня, 15 июля, стоит крайне ответственно отнестись к сигналам воздушных тревог. Возможны активные ракетные обстрелы со стороны оккупационных войск. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, передает УРА-Информ.

“Мы видели, что когда 13 июля, по всей стране объявили воздушную тревогу, над Беларусью летал разведывательный самолет. Это самолет дальней радиолокационной разведки. К слову, непонятно, зачем было включать сирены по всей стране… В этот момент он мог засекать все радиолокационные станции. Срок обработки собранной информации таким самолетом может составлять до 36 часов”, – отметил эксперт.

Оккупанты также могут иметь новые цели.

“Прежде всего, это могут быть удары по нашим объектам ПВО. Если мы предполагаем такую ​​вероятность, то мобильные комплексы должны изменить свои позиции, а стационарные будут защищать себя сами”, – добавил Жданов.

Ранее сообщалось, что в центре захваченного российскими оккупантами Северодонецка вчера подорвался автомобиль с российскими военными. Шестеро из них получили ранения.