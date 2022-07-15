Общество

В оккупированном Северодонецке взорвался автомобиль с российскими военными

В Луганской области растет недовольство оккупационными властями

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В центре захваченного российскими оккупантами Северодонецка вчера подорвался автомобиль с российскими военными. Шестеро из них получили ранения. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УРА-Информ.

“В Луганской области растет недовольство оккупационными властями и военными, которые только и делают то, что мародерят и угрожают. К примеру, в Северодонецке на центральной улице города вчера “неожиданно” подорвался автомобиль с оккупантами. В итоге шесть раненых, из которых четверо – тяжелых”, – отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что в последние недели украинские партизаны на захваченной оккупантами части Запорожской области провели большое количество успешных операций.

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