Общество

В Николаеве рашисты ударили по университетам

Сегодня россия-террорист атаковала 2 крупнейших университета Николаева

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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о бомбардировке одного из университетов в Николаеве. Взрыв прогремел после утреннего обстрела российскими войсками города. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Кима.

“Сегодня россия-террорист атаковала 2 крупнейших университета Николаева. Не менее 10 ракет. Теперь они атакуют наше образование. Я прошу университеты всех демократических стран утверждать, что Россия является тем, кем она на самом деле – террористом”, – отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что зимой на украинском Донбассе не будет газа, воды. Стоит отметить, что без отопления в многоэтажках перестанет работать и канализация.

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