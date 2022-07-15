Рашисты, гореть вам всем в аду! – полковник ВСУ показал, какое заявление сделал Соловьев из-за обстрела Винницы

Один из ярких представителей Вооруженных сил Украины и по совместительству блогер Анатолий Штефан «Штирлиц» поделился записью, с которой выразил солидарность. В ней известный в РФ пропагандист Владимир Соловьев цинично высказывается об обстреле Винницы.

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Об этой информации сообщил «Штирлиц» в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Соловьев наряду с другими пропагандистами вкидывают подобную дичь об уничтожении в Гайсине военной базы. Это именно так они оправдывают рашистский обстрел цивильных объектов на территории Винницы, где уже был убит ребенок. В целом, говорят уже о 6 погибших (по состоянию на 15 июля – уже более 20)», – сказано в сообщении.

В конце же как сам источник, так и солидарный с его мнением полковник ВСУ выразили эмоциональные слова.

«Рашисты, гореть вам всем в аду!», – сказано в сообщении, где также представлен скриншот поста одного из самых известных пропагандистов Кремля Соловьева.

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