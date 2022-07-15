“Планировать, как пережить зиму, нужно уже сейчас”: жителей Донбасса предупредили о сложностях

Каждый гражданин решает сам – выезжать в другие регионы или оставаться

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Зимой на украинском Донбассе не будет газа, воды. Стоит отметить, что без отопления в многоэтажках перестанет работать и канализация. Об этом заявил мэр Краматорска Александр Гончаренко, передает УРА-Информ.

“На мгновение забыв о ракетных ударах по городу, о близости боев и наступлении хочу обратить внимание на быт. На быт краматорчанина, ожидаемый этой зимой. Это будет однозначно самая сложная зима для нас. Летняя романтика закончится с первыми холодами. Планировать, как пережить зиму, нужно уже сейчас”, – отметил мэр.

Двух-, трехкомнатные квартиры на оккупированных территориях должны превратиться в однокомнатные.

“Живем в одной и держим тепло от обогревателя (ни о каких буржуйках в квартирах речи быть не может). Кооперируемся с друзьями, коллегами или соседями. 1-2,-3 человека и живем в одной комнате. Воды не будет в доме, но мы уже сейчас работаем над установкой гусаков во дворах (планируем 200шт). Думайте во что набирать и кто вам поможет принести – лифты не будут работать”, – добавил он.

В данный момент мэр порекомендовалутеплить трубы водоснабжения на входе в дом.

“Твердотопливные котлы, уголь, пеллеты – запасаемся. Подготовьте камины, вспоминайте про печи и все, что безопасно греет дом. Говорите с соседями – действуем по принципу многоэтажек и заселяемся группами в дома. Живем в той комнате, где есть тепло и вода”, – подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины продолжают вести активную подготовку к деоккупации захваченных рашистами территорий независимого государства. В данный момент они сконцентрированы на уничтожении огневого потенциала противника.