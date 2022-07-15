Общество

“Мы готовы уничтожать”: в Генштабе рассказали, как готовятся к деоккупации Украины

Армия РФ понимает намерения ВСУ и пытается быть хитрее

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Вооруженные силы Украины продолжают вести активную подготовку к деоккупации захваченных рашистами территорий независимого государства. В данный момент они сконцентрированы на уничтожении огневого потенциала противника. Об этом сообщает замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает УРА-Информ.

“Подготовка активно у нас идет не только к освобождению юга, но и освобождению всей нашей территории. Мы активно, хочу еще раз подчеркнуть, используем сейчас оружие, которое предоставили нам партнеры”, – отметил представитель Генштаба.

ВСУ, как отметил Громов, своими действиями огневой уменьшает потенциал врага.

“Прежде всего стабилизируем ситуацию, добиваемся паритета в средствах огневого поражения. Мы уменьшаем огневой потенциал противника, выбиваем его логистическое обеспечение и боеприпасы”, – подчеркнул он.

Российская армия понимает намерения ВСУ.

“Потому что как ВСУ открыты к обществу, так и склады противника к нашим HIMARS-ам. Мы готовы уничтожать их и так будет каждый день и каждую ночь”, – добавил Громов.

Ранее сообщалось, что оккупированный рашистами Мариуполь начинает превращаться в город пожаров. 

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