Мэр Мелитополя рассказал, какие сюрпризы готовят украинские партизаны войскам РФ на Запорожье

Украинские партизаны объявили охоту на основных гауляйтеров и знают все локации, где находятся предатели

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В последние недели украинские партизані на захваченной оккупантами части Запорожской области провели большое количество успешных операций. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров, передает УРА-Информ.

Операции украинских партизан, как отметил Федоров, помешали передвижению российской техники. Силы сопротивления не позволили доставить ее на линию огня.

“Настоящим сюрпризом для россиян будет, когда они будут убегать из Мелитополя. Удивлением для них станет та ситуация, которую наши силы сопротивления приготовят изнутри города”, – добавил он.

Украинские партизаны также объявили безжалостную охоту на основных гауляйтеров. Они знают все локации, где находятся предатели Украины.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о бомбардировке одного из университетов в Николаеве. Взрыв прогремел после утреннего обстрела российскими войсками города.