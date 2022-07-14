Общество

ВСУ уничтожили еще один БК вблизи Херсона

Местные жители говорят, что часть российских оккупантов паникует

Время чтения: 29 Секунд

Вооруженные силы Украины уничтожили очередной склад боеприпасов российских оккупантов около Херсона. Об этом сообщает в телеграмме Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает УРА-Информ.

“В районе Херсона снова пылает склад с “селитрой и гуманитаркой”. Также в районе взрыва слышен вой сирен и заметно суету бегущих в разные стороны оккупантов и в спешке вывозимых, как награбленное, так и привезенное с собой”, -сказано в сообщении.

Местніе жители утверждают, что часть российских оккупантов паникует. Также они переодевается в гражданскую одежду и массово покидают город.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ тщательно охраняют Крымский мост, установив для охраны большое количество средств ПВО. 

Счастлив
Счастлив
100 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В ВСУ рассказали, когда Украина начнет сбивать самолеты РФ над Беларусью

Россияне также перебазируют самолеты с одного плацдарма на другой, используя все без исключения аэродромы Беларуси

Избивают и похищают: “добровольная мобилизация” жителей оккупированных территорий продолжается

Жителей оккупированных территорий избивают и похищают

Россия нанесла удар по важному заводу в Славянске

Обошлось без жертв, однако на предприятии много разрушений

В СНБО рассказали, как военные РФ охраняют Крымский мост от ВСУ

В Кремле Сейчас переживают из-за Крымского моста

Военные РФ готовятся к наступлению ВСУ в Мелитополе

Непонятна ситуация с пропуском людей с временно оккупированной территории

Наступление РФ пока буксует: украинским войскам удалось перехватить инициативу на фронте

Российское наступление пока буксует даже на Донбассе