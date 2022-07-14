ВСУ уничтожили еще один БК вблизи Херсона

Местные жители говорят, что часть российских оккупантов паникует

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Вооруженные силы Украины уничтожили очередной склад боеприпасов российских оккупантов около Херсона. Об этом сообщает в телеграмме Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает УРА-Информ.

“В районе Херсона снова пылает склад с “селитрой и гуманитаркой”. Также в районе взрыва слышен вой сирен и заметно суету бегущих в разные стороны оккупантов и в спешке вывозимых, как награбленное, так и привезенное с собой”, -сказано в сообщении.

Местніе жители утверждают, что часть российских оккупантов паникует. Также они переодевается в гражданскую одежду и массово покидают город.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ тщательно охраняют Крымский мост, установив для охраны большое количество средств ПВО.