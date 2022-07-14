ВСУ продолжают отбивать новые попытки наступления противника на Донбассе

Новая сводка Генштаба от 14 июля.

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленную информацию по ситуации на фронте. Данные были опубликованы утром 14 июля.

Так на Славянском направлении враг вел огонь вблизи Барвенкового, Дубровного, Курульки, Подоловки, Чепиля, Краснополья и Богородичного. Враг пытался вести штурмовые действия в направлении Курульки, успеха не имел и отошел, пишет УРА-Информ со ссылкой на данные генштаба.

На Краматорском направлении противник ведет наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются. На Бахмутском направлении украинские воины отразили штурмовые действия в направлении Кодемы и Вершины.

По имеющейся информации, остается низким уровень укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Причина – значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины.

Ранее мы сообщали, что у россиян заканчиваются боеприпасы.