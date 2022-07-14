Общество

ВСУ продолжают отбивать новые попытки наступления противника на Донбассе

Новая сводка Генштаба от 14 июля.

Время чтения: 35 Секунд

Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленную информацию по ситуации на фронте. Данные были опубликованы утром 14 июля.

Так на Славянском направлении враг вел огонь вблизи Барвенкового, Дубровного, Курульки, Подоловки, Чепиля, Краснополья и Богородичного. Враг пытался вести штурмовые действия в направлении Курульки, успеха не имел и отошел, пишет УРА-Информ со ссылкой на данные генштаба.

На Краматорском направлении противник ведет наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются. На Бахмутском направлении украинские воины отразили штурмовые действия в направлении Кодемы и Вершины.

По имеющейся информации, остается низким уровень укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Причина – значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины.

Ранее мы сообщали, что у россиян заканчиваются боеприпасы.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В ГСЧС Киевщины сообщили, какие места являются самыми опасными во время ракетного удара

Ключевой представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Богдан Данилюк сказал, что в определенных местах находиться во время воздушной тревоги крайне нежелательно. По его словам, там шансы остаться инвалидом или даже умереть куда выше.

Данилов озвучил условия для завершения войны с Россией

Россия должна освободить все захваченные ею территории Украины

Для контрнаступления ВСУ необходимо всего лишь это – Арестович

Украина на данный момент нуждается в большем количестве бронетехники.

Опасность ракетных обстрелов: россияне увеличили количество кораблей с “Калибрами” в море

В общей сложности в Черном море пять носителей этих ракет на данный момент.

Оспа обезьян: стартовала вакцинация

Снова весь мир о говорит о вакцинации.

Эксперты назвали три реальных сценария окончания войны в Украине.

Все может как затянуться, так и весьма быстро закончиться.