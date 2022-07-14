Общество

Военные РФ готовятся к наступлению ВСУ в Мелитополе

Непонятна ситуация с пропуском людей с временно оккупированной территории

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Российские войска начали подготовку к наступлению украинской армии в захваченном Россией Мелитополе. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УРА-Информ.

«Псевдоруководитель департамента здравоохранения, которого назначили рашисты в Мелитополе, собрал совещание и сказал всем коллаборантам и тем, кого они назначили руководителями учреждений здравоохранения, подготовить продукты питания, воду и заклеить окна», – отметил Федоров.

Данные действия, как уточнил Федоров, являются четким сигналом, что оккупанты готовятся к боевым действиям вгородской черте.

«Обычно в сторону Запорожья с временно оккупированной территории выезжало около 300-400 машин в сутки, из самого Мелитополя выезжало 100-150 машин в сутки, но вчера утром рашисты сказали, что не будут выпускать совсем машины. После того, как наши люди начали давить на них на блокпосту в Васильевке, они выпустили, но из города Мелитополя вчера смогли выехать только 30 машин», – добавил он.

Ранее сообщалось, что украинским военным удалось перехватить инициативу на фронте и влиять на характер боевых действий. 

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