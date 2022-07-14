В ВСУ рассказали, когда Украина начнет сбивать самолеты РФ над Беларусью

Россияне также перебазируют самолеты с одного плацдарма на другой, используя все без исключения аэродромы Беларуси

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По заявлению спикера командования Воздушных сил ВСУ, полковника, Юрия Игната, сбивать самолеты российской армии в воздушном пространстве Беларуси Украине не позволяют мощности средств ПВО. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление спикера.

«К сожалению, мы не можем уничтожать российскую авиацию на территории Беларуси. Это слишком далеко, чтобы мы могли ее достать. Российская авиация работает вокруг Украины, в такой подкове – начиная от Беларуси и заканчивая островом Змеиный. Между Змеиным и Севастополем они находятся постоянно, 24/7, в режиме постоянного патрулирования», – сообщил Игнат.

Ранее сообщалось, что так называемая “мобилизация” жителей Макеевки в ряды «армии ДНР» проходит с издевательствами и похищением людей.