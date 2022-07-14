Общество

В СНБО рассказали, как военные РФ охраняют Крымский мост от ВСУ

В Кремле Сейчас переживают из-за Крымского моста

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Оккупационные войска РФ тщательно охраняют Крымский мост, установив для охраны большое количество средств ПВО. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире “Радио НВ”, передает УРА-Информ.

В Москве в данный момент очень нервничают из-за Крымского моста. Там почти каждый день проходят учения.

“…Его очень тщательно охраняют. Почти каждый день там проходят учения. Количество ПВО, которые поставили для охраны этого объекта, – бешеное. Это говорит о том, что они достаточно серьезно относятся к тому оружию, которое уже имеют наши войска”, – добавил Данилов.

Ранее сообщалось, что российские войска начали подготовку к наступлению украинской армии в захваченном Россией Мелитополе.

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