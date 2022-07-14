В ГСЧС Киевщины сообщили, какие места являются самыми опасными во время ракетного удара

Ключевой представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Богдан Данилюк сказал, что в определенных местах находиться во время воздушной тревоги крайне нежелательно. По его словам, там шансы остаться инвалидом или даже умереть куда выше.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

По словам Данилюка, самыми опасными убежищами являются панельные дома, в которых, как известно, проживают люди. Он отметил, что самыми безопасными являются здания монолитного типа, в которых, к счастью, тоже живет немало людей по всей стране.

Впрочем, как известно, многие люди настолько устали от войны, что попросту игнорируют сигналы тревоги. Власти категорически против подобных инициатив, однако, как сами утверждают, не могут заставить людей соответствующим образом относиться к собственным жизням.

Как сообщалось ранее, Израиль начал тоже помогать Украине: Береза сообщил, какое заявление сделали в Минобороны.