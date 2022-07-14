Общество

В ГСЧС Киевщины сообщили, какие места являются самыми опасными во время ракетного удара

Ключевой представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Богдан Данилюк сказал, что в определенных местах находиться во время воздушной тревоги крайне нежелательно. По его словам, там шансы остаться инвалидом или даже умереть куда выше.

Время чтения: 28 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

По словам Данилюка, самыми опасными убежищами являются панельные дома, в которых, как известно, проживают люди. Он отметил, что самыми безопасными являются здания монолитного типа, в которых, к счастью, тоже живет немало людей по всей стране.

Впрочем, как известно, многие люди настолько устали от войны, что попросту игнорируют сигналы тревоги. Власти категорически против подобных инициатив, однако, как сами утверждают, не могут заставить людей соответствующим образом относиться к собственным жизням.

Как сообщалось ранее, Израиль начал тоже помогать Украине: Береза сообщил, какое заявление сделали в Минобороны.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Данилов озвучил условия для завершения войны с Россией

Россия должна освободить все захваченные ею территории Украины

Для контрнаступления ВСУ необходимо всего лишь это – Арестович

Украина на данный момент нуждается в большем количестве бронетехники.

Опасность ракетных обстрелов: россияне увеличили количество кораблей с “Калибрами” в море

В общей сложности в Черном море пять носителей этих ракет на данный момент.

Оспа обезьян: стартовала вакцинация

Снова весь мир о говорит о вакцинации.

ВСУ продолжают отбивать новые попытки наступления противника на Донбассе

Новая сводка Генштаба от 14 июля.

Эксперты назвали три реальных сценария окончания войны в Украине.

Все может как затянуться, так и весьма быстро закончиться.