“В Донецке мужского населения практически уже нет”: в “Азове” рассказали о мобилизации в ОРДЛО

Россияне будут использовать мобилизованных, как “пушечное мясо”, затыкая ими “дыры”, проверяя огневые средства ВСУ
Российская армия продолжить наступательные действия на территории независимой Украины уже не может из-за больших потерь личного состава. Теперь оккупанты проводят мобилизационные действия на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил один из командиров “Азова” Максим Жорин, передает УРА-Информ.
“Используя их, как “живой щит” или “пушечное мясо”, отправляя их в те места, куда они не очень хотят отправляться российская армия. Они не хотят делать пока что такую волну мобилизации, чтобы не было кризиса внутри РФ и потому набирают тех, кого не жалко с так называемых “ЛНР” и “ДНР”. С других территорий или с окраин Российской Федерации”, – отметил Жорин.
Также он раскрыл план по мобилизации людей с временно оккупированной территории Донбасса.
“Кстати, просто чтобы было понимание ситуации, в Донецке мужского населения практически уже нет. Оно там практически закончилось, потому им придется искать в других местах”, – добавил он.
Ранее сообщалось, что оккупационная армия рф совместно с “армией ЛДНР” ведут наступление на четырех направлениях на позиции украинской армии на Донбассе.
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