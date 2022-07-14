Россия нанесла удар по важному заводу в Славянске

Обошлось без жертв, однако на предприятии много разрушений

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Российские оккупационные войска сегодня обстреляли Славянск. Там под обстрел попал завод Zeus Ceramica. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УРА-Информ.

Обошлось без жертв, при этом, на предприятии много разрушений.

«Zeus Ceramica – ведущий производитель в своей отрасли. Их продукцией пользуются крупнейшие торговые страны, покупаемые в Евросоюзе, США и Канаде. Разрушение такого завода – серьезный удар по экономике региона», – заявил Кириленко.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины уничтожили очередной склад боеприпасов российских оккупантов около Херсона.