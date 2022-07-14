Россия нанесла удар по важному заводу в Славянске

Обошлось без жертв, однако на предприятии много разрушений
Российские оккупационные войска сегодня обстреляли Славянск. Там под обстрел попал завод Zeus Ceramica. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УРА-Информ.
Обошлось без жертв, при этом, на предприятии много разрушений.
«Zeus Ceramica – ведущий производитель в своей отрасли. Их продукцией пользуются крупнейшие торговые страны, покупаемые в Евросоюзе, США и Канаде. Разрушение такого завода – серьезный удар по экономике региона», – заявил Кириленко.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины уничтожили очередной склад боеприпасов российских оккупантов около Херсона.
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