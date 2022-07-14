Общество

Пушилин рассказал, где воюет “армия ДНР”

Армия РФ совместно с “армией ЛДНР” ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ на Донбассе

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Оккупационная армия рф совместно с “армией ЛДНР” ведут наступление на четырех направлениях на позиции украинской армии на Донбассе. Об этом заявил так называемый “глава ДНР” Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

«Сейчас союзные силы действуют по четырем направлениям, то есть сейчас активно освободительная операция продолжается на севере ДНР — это в направлении Славянска, Северска и Артемовска. Что касается освобождения по южной части, то здесь развивается освободительная операция в направлении Угледара», – отметил Пушилин.

Ранее сообщалось, что российская сторона должна освободить все захваченные ею территории независимой Украины. В этом случае война будет завершенной. 

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