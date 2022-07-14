Оспа обезьян: стартовала вакцинация

Снова весь мир о говорит о вакцинации.

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Вакцинация против вируса оспы обезьян в Берлине началась со среды. Как сообщают немецкие СМИ, наибольшее количество заражений во всей стране зафиксировано в столице Германии. На сегодняшний день зарегистрировано 986 ​​случаев.

В берлинском районе Митте те, кто заинтересован в вакцинации, могут записаться на прием по горячей линии Клиники сексуального здоровья, сообщает советник по вопросам здравоохранения Кристоф Келлер. Сообщения могут быть сделаны анонимно, пишет УРА-Информ.

Немецкая организация Aidshilfe недавно раскритиковала, что начало вакцинации от вируса оспы обезьян затягивается. Вакцина хранилась в Берлине несколько недель, и ее распространение заняло слишком много времени.

В Германии менее 1600 инфицированных, 986 из которых подтверждены в Берлине.

Оспа обезьян — редкое зоонозное вирусное заболевание, обычно встречающееся в Западной и Центральной Африке. Симптомы включают лихорадку, головную боль и кожную сыпь, которая начинается на лице и распространяется на остальные части тела. По данным Всемирной организации здравоохранения, симптомы обычно исчезают через две-три недели.

Ранее в ВОЗ сделали важное заявление по поводу пандемии ковида.