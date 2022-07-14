Опасность ракетных обстрелов: россияне увеличили количество кораблей с “Калибрами” в море

В общей сложности в Черном море пять носителей этих ракет на данный момент.

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Российская Федерация снова решила переформатировать свой флот в Черном море. У украинских берегов увеличилось количество кораблей.

Оперативное командование “Юг” отмечает, что на данный момент в Черном море находится пять носителей ракет “Калибр”, пишет УРА-Информ.

“Корабельная группировка вражеского флота вновь провела переформирование своих рядов. Сейчас в море 3 ракетных корабля и 2 подлодки. Вместе они несут угрозу всей территории Украины в 32 “Калибра”, – говорится в сообщении.

Также стало известно, что дополнительно в Черном море находится два ВДК.

Ранее в Одессе был задержан предатель, который разведывал позиции противокорабельных комплексов ВСУ.Для связи между собой они использовали специально созданный анонимный Telegram-канал, через который агент получал задания и отчитывался об их выполнении.

Ранее мы сообщали, что в Украине уничтожили очередного высокопоставленного военного российской армии.