Наступление РФ пока буксует: украинским войскам удалось перехватить инициативу на фронте

Российское наступление пока буксует даже на Донбассе

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Украинским военным удалось перехватить инициативу на фронте и влиять на характер боевых действий. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление военного эксперта Олега Жданова.

“Инициатива в наших руках. И то, что у нас появилась такая возможность громить две опоры боевых действий – логистику и систему военного управления, тем самым мы можем влиять на характер боевых действий на переднем крае. В ближайшие дни он начнет меняться в сторону уменьшения огневого воздействия на наши позиции”, – пояснил он.

Ранее сообщалось, что российская армия продолжить наступательные действия на территории независимой Украины уже не может из-за больших потерь личного состава. Теперь оккупанты проводят мобилизационные действия на временно оккупированных территориях Украины.