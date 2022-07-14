Избивают и похищают: “добровольная мобилизация” жителей оккупированных территорий продолжается

Жителей оккупированных территорий избивают и похищают

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Так называемая “мобилизация” жителей Макеевки в ряды «армии ДНР» проходит с издевательствами и похищением людей. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на украинского корреспондента Дениса Казанского.

Так называемые «защитники русскоязычного населения» избивают и похищают местных жителей, которые не хотят отправляться на убой.

“Могут ли так обращаться с людьми те, кто их действительно освобождает и защищает? Разумеется, нет. Так себя ведут только каратели и оккупанты. Унижения, издевательства, побои, смерть – все, что принесла с собой на Донбасс Россия. Поддерживать и любить такой русский мир может только психически ненормальный человек. А другого русского мира и не бывает…”, – отмечает Казанский.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска сегодня обстреляли Славянск. Там под обстрел попал завод Zeus Ceramica.