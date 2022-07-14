Общество

Эксперты назвали три реальных сценария окончания войны в Украине.

Все может как затянуться, так и весьма быстро закончиться.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже на протяжении почти пяти месяцев.  зависимости от развития событий на фронте вероятны три сценария ее завершения.

Большинство военных экспертов считают, что наступил переломный момент, но большая часть считает, что все-таки военные действия затянутся и не будет быстрого окончания, пишет УРА-Информ со ссылкой на Форбс.

Так первый вариант окончания войны предполагает, что война затянется на года. Россия в ближайшее время потеряет атакующие ресурсы, а линия фронта будет статичной и войска станут в позиционную защиту на всех направлениях.

Второй сценарий – окончание войны до конца года. Если ВСУ смогут в ближайшие два-три месяца вернуть Херсон и осуществить прорыв до Мелитополя, дальнейшая битва на юге не будет иметь смысла. Москве придется объявлять всеобщую мобилизацию, либо договариваться.

Последний вариант окончания войны – динамическая развязка. Россия должна испытывать острые проблемы с обеспечением войск. Должен состояться моральный слом войск врага. В-третьих, значительный военный разгром. Многое будет зависеть от поставок оружия.

Ранее мы сообщали, что у россиян заканчиваются боеприпасы.

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