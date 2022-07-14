Общество

Для контрнаступления ВСУ необходимо всего лишь это – Арестович

Украина на данный момент нуждается в большем количестве бронетехники.

Время чтения: 42 Секунд

Украинской армии для контрнаступления необходима бронетехника. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он рассказал, что именно этого не хватает украинской армии. По его словам, темой №1 в Рамштайне будут именно бронированные машины, пишет УРА-Информ.

“Бронетехники нам не хватает. Как только это произойдет – замкнется контур, и мы будем готовы к контрнаступлению”, – заявил Арестович в эфире программы Фейгин Live.

Он также прокомментировал успехи работы системы Himars. Всего за неделю было совершено более 50 ударов, все они были результативны – ни одного промаха.

“У них состояние близкое к панике – большие потери, и они не знают, что с этим делать. Только с 1 по 10 июля – 540 раненых, и это только Луганская и Донецкая области, не учитывая лиц, пропавших без вести – условно можно умножать на два”, – заявил Арестович.

Ранее мы сообщали, что в Украине уничтожили очередного высокопоставленного военного российской армии.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В ГСЧС Киевщины сообщили, какие места являются самыми опасными во время ракетного удара

Ключевой представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Богдан Данилюк сказал, что в определенных местах находиться во время воздушной тревоги крайне нежелательно. По его словам, там шансы остаться инвалидом или даже умереть куда выше.

Данилов озвучил условия для завершения войны с Россией

Россия должна освободить все захваченные ею территории Украины

Опасность ракетных обстрелов: россияне увеличили количество кораблей с “Калибрами” в море

В общей сложности в Черном море пять носителей этих ракет на данный момент.

Оспа обезьян: стартовала вакцинация

Снова весь мир о говорит о вакцинации.

ВСУ продолжают отбивать новые попытки наступления противника на Донбассе

Новая сводка Генштаба от 14 июля.

Эксперты назвали три реальных сценария окончания войны в Украине.

Все может как затянуться, так и весьма быстро закончиться.