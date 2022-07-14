Для контрнаступления ВСУ необходимо всего лишь это – Арестович

Украина на данный момент нуждается в большем количестве бронетехники.
Украинской армии для контрнаступления необходима бронетехника. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Он рассказал, что именно этого не хватает украинской армии. По его словам, темой №1 в Рамштайне будут именно бронированные машины, пишет УРА-Информ.
“Бронетехники нам не хватает. Как только это произойдет – замкнется контур, и мы будем готовы к контрнаступлению”, – заявил Арестович в эфире программы Фейгин Live.
Он также прокомментировал успехи работы системы Himars. Всего за неделю было совершено более 50 ударов, все они были результативны – ни одного промаха.
“У них состояние близкое к панике – большие потери, и они не знают, что с этим делать. Только с 1 по 10 июля – 540 раненых, и это только Луганская и Донецкая области, не учитывая лиц, пропавших без вести – условно можно умножать на два”, – заявил Арестович.
Ранее мы сообщали, что в Украине уничтожили очередного высокопоставленного военного российской армии.
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