Для контрнаступления ВСУ необходимо всего лишь это – Арестович

Украина на данный момент нуждается в большем количестве бронетехники.

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Украинской армии для контрнаступления необходима бронетехника. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он рассказал, что именно этого не хватает украинской армии. По его словам, темой №1 в Рамштайне будут именно бронированные машины, пишет УРА-Информ.

“Бронетехники нам не хватает. Как только это произойдет – замкнется контур, и мы будем готовы к контрнаступлению”, – заявил Арестович в эфире программы Фейгин Live.

Он также прокомментировал успехи работы системы Himars. Всего за неделю было совершено более 50 ударов, все они были результативны – ни одного промаха.

“У них состояние близкое к панике – большие потери, и они не знают, что с этим делать. Только с 1 по 10 июля – 540 раненых, и это только Луганская и Донецкая области, не учитывая лиц, пропавших без вести – условно можно умножать на два”, – заявил Арестович.

Ранее мы сообщали, что в Украине уничтожили очередного высокопоставленного военного российской армии.