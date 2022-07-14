Данилов озвучил условия для завершения войны с Россией

Россия должна освободить все захваченные ею территории Украины

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Российская сторона должна освободить все захваченные ею территории независимой Украины. В этом случае война будет завершенной. Об этом заявил секретарь СНБО Алексея Данилов в эфире “Радио НВ”, передает УРА-Информ.

“Если агрессор покинет нашу землю, тогда мы сразу прекратим воевать. Но для этого враг должен отсюда убраться, со всех земель, которые у нас были зафиксированы после 1991 года. Это является аксиомой. Если он этого не сделает, то другого пути как военного у нас не будет. Никто кроме нас не будет заниматься освобождением нашей земли”, – подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что пропагандистка из РФ Карина Акопова в своей соцсети возмутилась действиями своих колег. Она подтвердила уничтожение оккупантов в Новой Каховке.