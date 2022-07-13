Общество

“Вторая армия мира” боится украинцев”, – Зеленский о “смелости” россиян

Армия РФ почувствовала, что такое современная артиллерия

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Оккупационные войска РФ откровенно боятся Вооруженных сил Украины. Однако, они не имеют смелости признать поражение и уйти. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, передает УРА-Информ.

“139 дней такой войны так называемая “вторая армия мира” боится украинцев и может что-то делать только на основе бездонных запасов советского оружия. Нет у них ни стратегической силы, ни характера, ни понимания, что они здесь делают. Нет у них и крохи смелости, чтобы признать поражение и забрать войска с украинской территории”, – отметил гарант Конституции Украины.

Оккупанты действительно почувствовали, что такое современная артиллерия.

“Они почувствовали, что операции наших разведчиков на порядки сильнее, чем любые их спецоперации”, – добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин не может прекратить войну развязанную в Украине. 

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