ВСУ уничтожили очередной склад с боеприпасами под Херсоном

Подразделения Вооруженные силы Украины сразу после удара по складам войск РФ в Новой Каховке уничтожили еще один российский склад с боеприпасами под Херсоном

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Подразделения Вооруженные силы Украины после удара по складам оккупационных войск в Новой Каховке уничтожили еще один склад с российскими боеприпасами под Херсоном. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования “Юг”, передает УРА-Информ.

“Сразу за точным поражением складов боеприпасов в Новой Каховке, артиллерийское подразделение прицельно попало в еще один склад боеприпасов в Чаривном”, – уточнили в командовании.

Ранее сообщалось, что правительство РФ в ближайшее время не будет прямо оглашать войну Украине, или же мобилизацию внутри страны.