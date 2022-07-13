В Украине уничтожили очередного высокопоставленного военного российской армии

Гибель Пахольского и еще одного военного из Пугачевского района Саратовской области Александра Телятникова, подтвердили местные власти
На территории независимой Украины был уничтожен очередной высокопоставленный офицер армии РФ. Погиб заместитель командира 39 вертолетного полка Виктор Пахольский. Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан “Штирлиц”, передает УРА-Информ.
Гибель военного РФ подтвердили местные власти.
“Александр Николаевич и Виктор Игоревич были настоящими патриотами. Они герои, которые навсегда останутся для нас всех примером мужества и отваги, верности своему долгу. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших. Их подвиг мы никогда не забудем”, – сообщил ВРИО губернатора Роман Бусаргин.
Ранее сообщалось, что “власти ДНР” рассчитывают на то, что временно оккупированные территории Донбасса войдут в состав россии в качестве “республики”.
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