Гибель Пахольского и еще одного военного из Пугачевского района Саратовской области Александра Телятникова, подтвердили местные власти

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На территории независимой Украины был уничтожен очередной высокопоставленный офицер армии РФ. Погиб заместитель командира 39 вертолетного полка Виктор Пахольский. Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан “Штирлиц”, передает УРА-Информ.

Гибель военного РФ подтвердили местные власти.

“Александр Николаевич и Виктор Игоревич были настоящими патриотами. Они герои, которые навсегда останутся для нас всех примером мужества и отваги, верности своему долгу. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших. Их подвиг мы никогда не забудем”, – сообщил ВРИО губернатора Роман Бусаргин.

Ранее сообщалось, что “власти ДНР” рассчитывают на то, что временно оккупированные территории Донбасса войдут в состав россии в качестве “республики”.