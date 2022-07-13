Общество

В Украине уничтожили очередного высокопоставленного военного российской армии

Гибель Пахольского и еще одного военного из Пугачевского района Саратовской области Александра Телятникова, подтвердили местные власти

Время чтения: 29 Секунд

На территории независимой Украины был уничтожен очередной высокопоставленный офицер армии РФ. Погиб заместитель командира 39 вертолетного полка Виктор Пахольский. Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан “Штирлиц”, передает УРА-Информ.

Гибель военного РФ подтвердили местные власти.

“Александр Николаевич и Виктор Игоревич были настоящими патриотами. Они герои, которые навсегда останутся для нас всех примером мужества и отваги, верности своему долгу. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших. Их подвиг мы никогда не забудем”, – сообщил ВРИО губернатора Роман Бусаргин.

Ранее сообщалось, что “власти ДНР” рассчитывают на то, что временно оккупированные территории Донбасса войдут в состав россии в качестве “республики”.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Беларус незаконно пересек границу Украины, чтобы воевать на нашей стороне

Украина проведёт проверку информации, после чего примет решение о дальнейшей судьбе пограничника

Российская пропаганда начинает “переобуваться”: “военкор” РФ подтверждает уничтожение оккупантов и БК в Новой Каховке

Акопова разобрала видео пропагандистов и указала на неточности и откровенное вранье

В “ЛДНР” заявили, в каком виде хотят войти в состав РФ

На данный момент приоритетом для “ДНР является освобождение республики”

Гиркин рассказал о целях, по которым ВСУ ударят из “HIMARS”

Россияне публикуют в соцсети уникальные кадры того, как по Тульской области в южном направлении движется эшелон с техникой РК “Точка-У” на которой нет никакой маскировки

“Вторая армия мира” боится украинцев”, – Зеленский о “смелости” россиян

Армия РФ почувствовала, что такое современная артиллерия

У россиян заканчиваются боеприпасы: они усилили диверсионную и разведывательную деятельность

Сергей Гайдай рассказал об обновленной информации.