В РФ начали идти судовые иски из-за отказов от участия в «спецоперации»: ВСУ показали, что пишут таким людям в документах

Полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц» раскрыл, как обращаются с отказниками в армии оккупационных сил РФ. Более того, уже 20 июля будет заседания суда по таким делам, которые решат дальнейшие судьбы таких людей.

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Об этой информации сообщил «Штирлиц» в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«В России полетели первые судовые иски касательно печаток об отказе от участия в геноциде украинской нации. Заседание состоится уже 20 июля – посмотрим, каков будет результат», – сообщил полковник ВСУ.

Что примечательно, командование ВС РФ достаточно жестко обходится с теми, кто совершает, действительно, мужественный поступок, отказываясь быть оккупантом в чужой стране. Командование РФ пишет в военных билетах таких людей, что те склонны к предательству, лжи, а также обману.

Как сообщалось ранее, минимум 20% чиновников в РФ ненавидят Путина: легион «Свобода России» обратился к соотечественникам.