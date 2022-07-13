В “ЛДНР” заявили, в каком виде хотят войти в состав РФ

На данный момент приоритетом для “ДНР является освобождение республики”

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“Власти ДНР” рассчитывают на то, что временно оккупированные территории Донбасса войдут в состав россии в качестве “республики”. Об этом заявила так называемая “глава МИД ДНР” Наталья Никонорова, передает УРА-Информ.

Она, при этом, призвала жителей оккупированных украинских территорий не торопить события. На данный момент, как утверждает Никонорова, приоритетом для “ДНР является освобождение республики”.

“Мы уверены и убеждены, что это все-таки будет Донецкая республика, потому что мы имеем свой флаг и гимн. За эти государственные символы борются наши граждане сегодня”, – заявила она.

Ранее сообщалось, что бывший командир подразделений незаконных вооруженных формирований “ДНР” Игорь Гиркин подтвердил информацию о том что сегодня ночью ВСУ уничтожили базу ПВО неподалеку от временно захваченного Россией Луганском.