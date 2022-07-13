У россиян заканчиваются боеприпасы: они усилили диверсионную и разведывательную деятельность

Сергей Гайдай рассказал об обновленной информации.

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Нехватка боеприпасов вынудила российские войска активизировать диверсионно-разведывательную деятельность в Луганской области, сообщил Сергей Гайдай, глава областной власти на востоке Украины.

Нехватка у россиян вызвана результативными атаками украинских войск на склады боеприпасов оккупантов, пишет УРА-Информ.

“Ужесточение диверсионных разведывательных мероприятий обуславливается нехваткой боеприпасов. Нет, российская армия не прекращает обстрелы. Однако, скорее всего, хранит существующие запасы снарядов, потому что их снабжение прервано работой нашего нового дальнобойного оружия. Недавно сдетонировали военные склады в Кадиевке и Луганске”, – написал он.

Американский институт военных исследований (ISW) также сообщил, что украинские силы успешно уничтожают российские склады боеприпасов. Последний отчет аналитического центра показывает, что украинцы наносят удары по военной инфраструктуре оккупантов не только на восточном, но и на южном участке боевых действий.

Украинские действия сосредоточены на контрнаступлении, благодаря которому должны быть отбиты пока утраченные районы на юге страны.

Ранее мы сообщали, что в сторону Херсонщины отправилась колонна техники оккупантов РФ.