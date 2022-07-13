Общество

Стало известно, сколько россиян выступают за то, что войну в Украине нужно остановить

Практически треть населения выступает за это.

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Практически треть россиян считает, что военные действия в Украине необходимо прекратить. Такие результаты опроса публикует “Медуза”, ссылаясь на закрытый опрос ВЦИОМ, проведенный в конце июня 2022 года по заказу Кремля.

В тоже время 57% опрошенных считают, что войну в Украине нужно продолжать. Еще 13% затруднились ответить на этот вопрос, пишет УРА-Информ.

По результатам этого же опроса, в возрастной группе 18-24 года за прекращение войны выступают 56%, за продолжение — 19%. В следующей возрастной категории 25-34 лет окончание войны поддерживают 43%. В целом чем старше респонденты, тем больше они поддерживают войну.

В частности, среди опрошенных россиян старше 60 лет за продолжение вторжения высказались 72%. Интересно, что в случае масштабной мобилизации именно эта категория не подпадает под мобилизацию.

Ранее мы сообщали, что российская армия откровенно боится ВСУ.

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